La Moneda respalda a Luis Cordero en medio de querellas opositoras por el caso Bernarda Vera: “Tomar bandos no trae una solución real”

La Moneda expresó su respaldo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, en medio de la controversia por el caso Bernarda Vera, la mujer que por años figuró como detenida desaparecida durante la dictadura, pero que recientemente fue localizada con vida en Argentina.

El subsecretario Erwin Díaz afirmó en Radio ADN que “el Gobierno está del lado del ministro Cordero”, reafirmando la confianza del Ejecutivo pese a la presión política que se ha generado.

Desde la oposición, el diputado Jorge Alessandri (UDI) criticó la postura oficial y advirtió que “tomar bandos no trae una solución real al problema”.

En tanto, el abogado Maximiliano Murath, del Partido Republicano, insistió en que el Gobierno debe transparentar su actuar y entregar todos los antecedentes a la justicia.

“¿Quién más sabía?”

A su juicio, “lo que corresponde es dar las explicaciones en los tribunales”, además de “acompañar la cadena de correos que muestre cuándo se informó o no a las distintas autoridades”.

Murath agregó que el Ejecutivo debe “dar razón de por qué no se entregaron todos los antecedentes sobre la falsa detenida desaparecida a la fiscalía en su momento” y planteó una pregunta clave: “¿Quién más sabía?”.

La querella, presentada el jueves por Alessandri y Murath, acusa presunto fraude y daño patrimonial al Estado, debido a la pensión que la familia de Vera habría recibido durante años bajo la condición de víctima de desaparición forzada.