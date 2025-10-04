;

La Moneda respalda a Luis Cordero en medio de querellas opositoras por el caso Bernarda Vera: “Tomar bandos no trae una solución real”

El Ejecutivo mantiene confianza en el titular de Justicia, mientras opositores reclaman transparencia. “Lo que corresponde es dar las explicaciones”, solicitan.

Martín Neut

Paloma Cárdenas

01:28

La Moneda expresó su respaldo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, en medio de la controversia por el caso Bernarda Vera, la mujer que por años figuró como detenida desaparecida durante la dictadura, pero que recientemente fue localizada con vida en Argentina.

El subsecretario Erwin Díaz afirmó en Radio ADN que “el Gobierno está del lado del ministro Cordero”, reafirmando la confianza del Ejecutivo pese a la presión política que se ha generado.

