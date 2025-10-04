Arsenal vence al West Ham y es el líder momentáneo de la Premier League

La Premier League, considera la mejor liga de fútbol a nivel mundial, continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Ya comenzó a disputarse la séptima fecha del torneo y Arsenal recibió al West Ham en un cruce sin mayores sobresaltos disputado en Emirates Stadium.

Los ‘Gunners’ se hicieron fuertes en casa y se quedaron con la victoria por 2-0 ante los ‘Hammers’, consolidando un buen momento en la liga.

La apertura de la cuenta llegó a los 38 minutos por obra de Declan Rice, quien aprovechó un rebote que quedó en el punto penal para rematar con el arquero descolocado y sin oposición.

Ya en el segundo tiempo, a los 67′, Bukayo Saka convirtió desde los 12 pasos tras una falta penal cometido de Diouf sobre Jurriën Timber en la entrada del área. El tiro fue fuerte y esquinado a media altura al lado izquierdo del arco.

De esta manera, Arsenal se alza como puntero de la liga con 16 puntos, mientras que West Ham se ubica en un complicado puesto 19 (penúltimo) con apenas 4 unidades. Esto, a la espera de lo que hagan los otros equipos.