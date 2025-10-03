Alexis Sánchez le dio la bienvenida: el juvenil chileno que busca su oportunidad en el Sevilla

Un tercer futbolista chileno podría sumarse a las filas del Sevilla, equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Se trata de Renato Morales, volante de 17 años, formado en la cantera que tiene Cobresal en Puente Alto.

A través de sus redes sociales, el cuadro norteño informó que el joven mediocampista actualmente se encuentra en España, porque está realizando una prueba profesional con el club sevillano.

“Esta instancia se concretó gracias a la invitación realizada por el Coordinador de Cantera del Sevilla, Agustín López”, señalaron los “mineros”.

“Un desafío tremendo para Renato, quien ya entrena con el Juvenil A, División de Honor de la cantera sevillana, donde dejará todo para demostrar el temple minero en Europa”, agregó Cobresal.

Alexis Sánchez fue una de las personas que le dio la bienvenida a Renato Morales en su llegada a Sevilla. Ambos futbolistas se tomaron una foto en el centro deportivo del elenco español.