Chile tuvo un golpe de suerte y, por tener menos tarjetas amarillas que Egipto, clasificó a octavos de final como segundo del Grupo A, pese a perder con los africanos.

Uno de los males que ha penado a La Roja durante todo el torneo ha sido la falta de gol, donde uno de los más señalados es Juan Francisco Rossel, delantero centro que afrontó las críticas en la zona mixta del Estadio Nacional.

“Tenemos mucho que ajustar. Creo que debemos mejorar la concentración, nos dan vuelta el partido por detalles. Nosotros siempre dominamos y ellos salían a la contra. Ahora tenemos que sacarnos esto de encima, pero afortunadamente pasamos”, comenzó diciendo el capitán del combinado nacional.

“Somos un equipo que propone, que va adelante, que le gusta el protagonismo, y eso puede ser un arma de doble filo, porque corremos el riesgo de que nos pillen mal parados. Pero vamos a seguir jugando así”, agregó.

Respecto a los cuestionamientos por no anotar goles, respondió con franqueza. “Está perfecto que se me apunte a mí, no tengo ningún problema. Creo que con presión juego mejor. Tengo que seguir trabajando, estoy seguro de que en octavos se me va a abrir el arco y estoy muy feliz de liderar al equipo”, aseguró el atacante de la UC.

Para finalizar, Juan Francisco Rossel se refirió al rival que podría tocarles en la siguiente ronda, que saldrá de entre México, España y Brasil. “En octavos puede pasar cualquier cosa. Nosotros no miramos al rival en el papel, vamos a jugar como siempre lo hacemos y vamos a pararnos de igual a igual contra cualquiera”, sentenció.