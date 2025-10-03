;

La Roja deja Santiago: cuándo, dónde y contra quién jugará los octavos de final del Mundial Sub 20

El cuadro de Nicolás Córdova cambiará de estadio de cara a su próximo desafío en la cita planetaria.

Carlos Madariaga

Con bastante sufrimiento, apelando a su menor cantidad de tarjetas amarillas, la selección chilena sub 20 logró su clasificación a los octavos de final del Mundial en nuestro país.

Tras el empate ante Egipto, La Roja finalizó en el segundo lugar del grupo A, que se lo llevó Japón de manera invicta.

Por no obtener el primer puesto, Chile no jugará los octavos de final del Mundial Sub 20 en Santiago, sino que tendrá que moverse al Elías Figueroa de Valparaíso.

El rival del elenco nacional se resolverá mañana sábado, pues el cruce será contra quien termine segundo del grupo B, posición que sigue abierta: México, de momento, ocupa aquel lugar, con 2 puntos; pero puede ser superado por Brasil o España, que tienen un 1 punto (y juegan entre sí).

Si los aztecas vencen a Marruecos, serán rival de Chile. En caso de que no se impongan y Brasil o España ganen, aquel se convertirá en el siguiente desafío de La Roja. ¿Y si empatan en ambos juegos? México será segundo.

El partido está agendado para el martes 7 de octubre, a las 16:30 horas, pero la organización podría cambiarlo para las 20:00 horas, considerando que es el anfitrión del Mundial Sub 20 el que disputará este encuentro.

