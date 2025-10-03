Los criterios que clasifican a La Roja a octavos de final del Mundial Sub 20 pese a perder con Egipto
La selección chilena tuvo que apelar a uno de los últimos parámetros de las bases de la FIFA.
El sistema de clasificación que le permitió a Chile entrar a octavos del Mundial Sub 20
Tras la derrota de Chile ante Egipto en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20, todos comenzaron a mirar la tabla y se sorprendieron al ver a La Roja en el segundo puesto, algo que, según los parámetros FIFA, le daba la clasificación.
¿Por qué Chile es segundo del Grupo A pese a perder con Egipto?
Con la victoria de los africanos, Chile, Nueva Zelanda y Egipto quedaron igualados con 3 puntos, lo que obligó a aplicar una “mini tabla” entre ellos para definir las posiciones.
En ese ámbito, quedaron emparejados por resultados: Chile ganó por un gol a Nueva Zelanda y perdió por uno con Egipto; los africanos pierden por uno con los oceánicos y vencieron por uno a Chile; Nueva Zelanda cae por uno con Chile y derrotó por uno a Egipto.
Considerando todo eso, estaban empatados en puntos, diferencia de goles y tantos a favor en esa “mini tabla”.
Luego, el criterio era la diferencia de goles en todo el grupo, donde Egipto y La Roja superaban a Nueva Zelanda: ambos tenían -2, mientras que los oceánicos registraban -3.
El siguiente paso eran los goles a favor en la fase de grupos, donde chilenos y egipcios estaban igualados.
Así, se pasó al sexto criterio: la conducta deportiva. En este ítem, La Roja avanzó por tener solo 5 tarjetas amarillas, contra 6 de Egipto.
Eso dejó a los dirigidos por Nicolás Córdova en el segundo puesto del grupo A y clasificados a octavos de final del Mundial Sub 20, donde su rival se resolverá este sábado.