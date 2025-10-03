¿Quién fue Ed Gein? El criminal cuya historia inspira la nueva temporada de la serie “Monstruo” de Netflix

Con el estreno de Monstruo: la historia de Ed Gein, Netflix devuelve al ojo público a uno de los criminales más retorcidos y aterradores de Estados Unidos.

La figura de Gein, a medio camino entre mito y pesadilla, dejó marcas imborrables no solo en la historia policial, sino también en la cultura del terror cinematográfico.

Edward Theodore Gein nació en 1906 en La Crosse, Wisconsin, aunque pasó la mayor parte de su vida en Plainfield, un pueblo rural aislado. Sus padres, George y Augusta, mantenían una relación tensa.

El padre era alcohólico, la madre autoritaria y fanáticamente religiosa. Augusta impuso a Ed un ambiente de retiro, recelo hacia las relaciones femeninas y una sobreabundancia de lecturas religiosas.

Cuando Gein era niño, presenció escenas perturbadoras en la matanza de cerdos en la pequeña carnicería familiar: los chillidos animales, los ganchos, la sangre. Se dice que esos recuerdos lo marcaron profundamente y que su madre le prohibió acceder a esos espacios.

Tras la muerte de su madre en 1945, Gein quedó completamente aislado. Comenzó a consumir literatura de anatomía, investigaciones sobre campos de exterminio, cambios de sexo y prácticas patológicas, tratando de ensamblar en su mente un universo extraño.

Horror descubierto en la granja

La policía llegó a la granja de Gein en la madrugada del 16 de noviembre de 1957, investigando la desaparición de una vecina. Lo que hallaron desbordó cualquier referencia a “macabro”.

Entre otros hallazgos destaca:

Un cuerpo humano colgado de un gancho, desollado y decapitado cabeza abajo; las piernas habían sido abiertas en forma de “V” desde el vértice del desollado hasta el cuello.

Partes humanas convertidas en objetos macabros, donde se encontraban máscaras hechas con rostros femeninos, siendo uno de los ejemplos más representativos del caso.

Muebles, papeleras, asientos y pantallas de lámparas confeccionadas con piel humana también fueron parte del impacto que se llevaron las autoridades.

Cuencos hechos a partir de cráneos partidos organismos y órganos guardados en refrigeradores o incluso cocinados (como un corazón hallado en una sartén); collares elaborados con labios, cinturones con pezones, vestidos completos de piel femenina e “incrustaciones” de vulvas saladas pintadas de plata, son parte de los horrores encontrados.

El espanto creció al saberse que Edward había profanado tumbas durante años, desenterrando cadáveres de mujeres cuya apariencia le recordaba a su madre, para extraer piezas anatómicas que usaría en sus experimentos y en su colección macabra.

Aunque él lo negó, se especuló también con necrofilia y canibalismo: los órganos internos hallados parecían haber sido conservados con la intención de consumirlos más tarde.

Crímenes y dictamen judicial

Solo dos homicidios pudieron ser probados con certeza: el de Mary Hogan en 1954, a quien disparó, y el de Bernice Worden en 1957, cuyo cadáver trasladó a su granja tras asesinarla en su ferretería.

En el juicio, Ed fue considerado mentalmente incompetente para enfrentar sentencia criminal convencional. Fue internado en hospitales psiquiátricos, donde permaneció hasta su muerte por cáncer en 1984.

Inspiración para el cine

El nombre de Edward Theodore Gein tuvo un impacto más allá de las crónicas policiales y su horripilante leyenda fue una ‘inspiración’ para el cine.

Su historia dio vida a algunos de los villanos más memorables de la industria cinematográfica. Personajes como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La masacre de Texas o Buffalo Bill en El silencio de los inocentes llevan en sus raíces elementos tomados del caso real.

Hoy, varias décadas después de que su caso saliera a la luz, y luego de varias adaptaciones de su historia, puedes ver una nueva producción seria en Monstruo: la historia de Ed Gein, ya disponible en Netflix.