“Kill Bill” regresa con una versión especial que Quentin Tarantino siempre soñó con estrenarla en cines

No hay dudas de que Kill Bill es una de las películas más destacadas en la filmografía de Quentin Tarantino, dejando huella en la memoria colectiva y siendo ícono del género.

Hay que recordar que el título se estrenó en dos partes (2003 y 2004), pero siempre ha habido curiosidad sobre aquello que quedó fuera del corte final y las primeras ideas del director.

Ahora, a más de 20 años de su lanzamiento original, se anunció que el filme volverá a los cines con una versión especial que fue anhelada por Tarantino durante todo este tiempo.

Se trata de una cinta que contempla la percepción original del cineasta, siendo el largometraje completo, incluyendo lo visto en Vol. 1 y Vol. 2.

Pero esta producción ofrece un ajuste de la narrativa que entrega mayor contexto y profundización a diferentes aristas ya conocidas de forma superficial.

En la misma línea, veremos material inédito que fue quitado del producto final, incluyendo una secuencia animada de más de 7 minutos.

Bajo el título de The Whole Bloody Affair, este regreso de Kill Bill promete ser un gran regalo para los fanáticos y una forma de ver la historia con mayor fidelidad a la idea de Quentin.

Con una duración total de más de 4 horas, la película llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 5 de diciembre, a la espera de que se confirme su llegada a salas de otros países, incluyendo Chile. Además, contará con formatos de 70mm y 35mm.

“Lo escribí y dirigí como una sola película, y estoy feliz de darle a los fanáticos la oportunidad de verla de esa forma“, comentó el cineasta, entusiasmado por el lanzamiento.