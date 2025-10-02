;

Elon Musk se lanza contra Netflix y llama a cancelar la suscripción por emitir serie animada con personaje transgénero

“Esto no está bien”, escribió el magnate, aludiendo a la “salud de tus hijos”.

José Campillay

Elon Musk se lanza contra Netflix y llama a cancelar la suscripción por emitir serie animada con personaje transgénero

Elon Musk ha instado a sus seguidores a cancelar sus suscripciones a Netflix tras la difusión de un fragmento de la serie animada Dead End: Paranormal Park, que presenta a un protagonista transgénero.

La controversia se desató cuando la cuenta Libs of TikTok compartió un clip donde el personaje Barney revela su identidad de género, calificando el contenido como inapropiado para niños. Musk amplificó el mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), afirmando.

“Esto no está bien”,comentó el magnate en su cuenta de X, poniendo un debate sobre la mesa y haciendo un llamado a la cancelación.

Posteriormente, compartió una imagen que etiquetaba al servicio de streaming como promotor de una “agenda transgénero woke”, y exhortó a sus seguidores a “cancelar Netflix por la salud de tus hijos”.

La serie, que se estrenó en 2022 y fue cancelada en 2023, está dirigida a una audiencia infantil y presenta a Barney como un adolescente transgénero que se muda a una casa encantada después de que su abuela no aceptara su identidad.

Además, incluye a otros personajes diversos, como una chica bisexual y autista, y un chico gay vietnamita-estadounidense.

El creador de la serie, Hamish Steele, expresó en la red social Bluesky que ha recibido correos electrónicos con contenido homofóbico y antisemita tras la controversia.

En respuesta a las críticas, Steele negó haber celebrado la muerte del activista conservador Charlie Kirk, como se le acusó en algunos medios.

