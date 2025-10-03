;

Ya está en Netflix una de las series más aterradoras del año: esto es lo que debes saber antes de verla

Tiene solamente 8 capítulos, ideal para una noche de maratón.

José Campillay

Netflix continúa trabajando en su expansión para posicionarse de buena manera en el duro mercado de los servicios de streaming y apuesta firmemente por contenido original.

Bajo este contexto, uno de los géneros que siempre ha dado resultados es el de terror, con millones de fanáticos que disfrutan de cada historia.

Ahora, desde ‘La Gran N’ celebran el reciente estreno de un título muy esperado, una nueva entrega de una icónica serie antológica.

Se trata nada más y nada menos que de Monstruo: la historia de Ed Gein, la tercera entrega de la franquicia que anteriormente nos mostró los casos de Jeffrey Dahmer y Lyle y Erik Menendez.

La trama revive los escalofriantes crímenes de este ermitaño de apariencia amable que en los años 50 vivía en la rural Plainfield, Wisconsin.

Asesino en serie. Saqueador de tumbas. Psicópata. En los helados campos de la Wisconsin rural de los años 50, un amable y solitario hombre llamado Eddie Gein vivía en una granja en ruinas, ocultando una casa de horrores tan macabra que redefiniría la pesadilla estadounidense”, reza la sinopsis oficial.

La narrativa también subraya su impacto en la cultura del terror: “Ed Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el molde del horror moderno”. Su figura inspiró a personajes icónicos como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La masacre de Texas y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes.

Monstruo: la historia de Ed Gein ya está disponible con sus 8 episodios.

