Por muerte de su padre: Luis Hermosilla podrá interrumpir temporalmente su arresto domiciliario

El abogado podrá salir entre el 3 y 5 de octubre para colaborar en los trámites funerarios, según resolvió juzgado.

Martín Neut

Luis Hermosilla

Luis Hermosilla / Diego Martin

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó al abogado Luis Hermosilla a suspender temporalmente su arresto domiciliario. El letrado está siendo investigado por tráfico de influencias en el caso Audios.

Lo anterior debido al fallecimiento de su padre, Nurieldín Hermosilla, y para que pueda participar en los trámites relacionados con los funerales.

Según resolvió el tribunal, la medida permitirá al imputado “colaborar con trámites funerarios, los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025, entre las 09:00 y las 20:00 horas”.

Hermosilla enfrenta actualmente un proceso judicial por presuntos delitos tributarios en el caso Audios.

Su padre, reconocido abogado en derechos humanos, participó en casos emblemáticos como el caso Degollados y mantuvo un vínculo histórico con la expresidenta Michelle Bachelet.

