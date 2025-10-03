;

No encabezan los venezolanos: estas son las nacionalidades extranjeras que más votaron en las municipales de 2024 en Chile

Más de 786 mil residentes foráneos estuvieron habilitados. Peruanos, venezolanos y colombianos destacaron en el padrón con alta concurrencia a las urnas.

Martín Neut

Durante las elecciones municipales de 2024, donde se eligieron alcaldes y concejales, el padrón de extranjeros habilitados para votar alcanzó a 786.466 personas.

Entre ellas, los peruanos fueron quienes más sufragaron, con 130.947 votos (68,4% de su padrón), seguidos muy de cerca por los venezolanos, que registraron 130.900 votos (74,9%), apenas 47 menos. En tercer lugar se ubicaron los colombianos, con 61.511 sufragios (64,5%).

El grupo con mayor número de habilitados fue el de ciudadanos peruanos, con 191.383 inscritos, seguido por los venezolanos, que pasaron de 34.605 en 2022 a 174.851 en 2024, y los colombianos con 95.407.

Cambio en los requisitos para el voto extranjero

Territorialmente, los venezolanos concentran su presencia electoral en Santiago y Ñuñoa; los peruanos en comunas como Independencia, Recoleta e Iquique; mientras que los colombianos destacan en Antofagasta y Santiago.

Estos antecedentes cobran relevancia en medio de la discusión parlamentaria sobre el derecho a voto de extranjeros en Chile.

Para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, se estableció que el requisito de residencia aumentará de cinco a diez años, lo que reducirá el padrón habilitado.

