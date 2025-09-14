;

Luis Hermosilla incumplió arresto domiciliario por Caso Audios: no atendió fiscalización de Carabineros

La medida cautelar del abogado penalista se estableció tras permanecer más de 200 días en prisión preventiva.

Luis Hermosilla, abogado penalista, incumplió su arresto domiciliario total el pasado 4 de septiembre, según informó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago

La resolución, emitida el 12 de septiembre por la magistrada Carolina Araya, fue comunicada a la Fiscalía Metropolitana Oriente, a los querellantes, incluidos CDE y SII, y a las defensas del Caso Audios, precisó el medio estapasando.cl.

El oficio 2018 de la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura indica que el personal policial concurrió al domicilio de Hermosilla y, tras reiterados intentos de fiscalización, no recibió respuesta.

Registros anteriores muestran que el imputado había cumplido con abrir la puerta desde junio, cuando se le concedió el arresto domiciliario tras permanecer más de 200 días en prisión preventiva.

Cabe recordar que el cambio de medida se fundamentó en su salud, deteriorada por pulmonía y presión alta, y en que la Corte estimó que su libertad no afectaría las diligencias en curso.

Hermosilla está imputado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos, dentro del caso Audios, que involucra la empresa Factop y ha derivado en condenas mediante juicios abreviados.

Ahora, la Fiscalía deberá decidir si solicita un nuevo ajuste de la medida cautelar o si los querellantes piden audiencia por el incumplimiento.

