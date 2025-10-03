Pifias a Córdova, música egipcia y la “maldita” tarjeta verde: el lado B de la caída de Chile en el Mundial Sub 20 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Una sufrida jornada de viernes vivió la selección chilena sub 20, que terminó apelando a las tarjetas amarillas para clasificarse a los octavos de final del Mundial Sub 20 tras perder con Egipto.

ADN.CL estuvo presente en el Nacional y acá te contamos todos los detalles de lo que no se vio por TV.

Las pifias para Córdova

En la previa del partido, los hinchas de La Roja hicieron sentir su descontento por el nivel que mostró el equipo nacional ante Japón y el principal apuntado fue Nicolás Córdova.

Las pifias hacia el jefe técnico de las selecciones juveniles cayeron cuando los altoparlantes del Nacional anunciaron la formación titular de Chile. En ese instante, la voz del estadio nombró a Córdova y desde las tribunas se escucharon una serie de silbidos en contra del DT.

El masivo apoyo del Nacional

A pesar de la desaprobación hacia el entrenador de La Roja, los hinchas se volcaron desde el primer minuto a alentar a los once jugadores que saltaron a la cancha.

Ese apoyo tuvo su recompensa cerca de la media hora de juego, cuando el recinto de Ñuñoa explotó de emoción tras el gol de Nicolás Cárcamo (27’), quien abrió la cuenta con un gran remate desde fuera del área.

El excéntrico DT de Egipto

El técnico del elenco africano, Osama Nabih, fue un espectáculo aparte. El estratega no paró de moverse desde el inicio del partido: caminó de un lado a otro, lanzó indicaciones y agitó los brazos constantemente cuando su equipo se veía superado por La Roja.

Del otro lado, Nicolás Córdova mantuvo una actitud mesurada, pero con el paso de los minutos dejó atrás la cautela y celebró con todo el gol de Cárcamo. Más tarde, el DT nacional le reclamó airadamente al cuarto árbitro una tarjeta amarilla en contra de Ian Garguez.

El baldazo de agua frío para La Roja

Apenas iniciado el segundo tiempo, Egipto anotó el empate con un certero cabezazo de Ahmed Abdin (47′). El tanto dejó atónito a Córdova, quien se quedó un par de segundos mirando fijamente como los africanos celebraban y luego se acercó a la banca para conversar con sus colaboradores.

Eso sí, el festejo de la visita tuvo un curioso detalle: mientras los jugadores se abrazaban en la esquina derecha la cancha, una particular música egipcia resonó en los parlantes del Estadio Nacional.

La “maldita” tarjeta verde

A los 63 minutos, Felipe Faúndez cayó en el área egipcia y todo el Estadio Nacional pidió penal a favor de Chile. El técnico Nicolás Córdova también se sumó a los reclamos y solicitó de inmediato que se revisara la jugada.

Sin embargo, el árbitro italiano Maurizio Mariani desestimó la infracción y no dio lugar a la protesta del DT. Una situación muy distinta a la vivida en los dos primeros partidos de La Roja, donde el equipo nacional sufrió tres penales en contra tras la intervención del sistema de videoarbitraje FVS, conocido como la “tarjeta verde”.

El amargo final

Cuando el partido expiraba, Omar Khedr (90+5’) puso el 2–1 para Egipto con un impecable tiro libre y silenció por completo al Nacional. El jugador del Aston Villa se trenzó en un emotivo abrazo con su DT y le puso la lápida definitiva a La Roja.

Todo terminó caldeado tras un fuerte cruce entre los jugadores de ambos equipos. Sin duda, una amarga noche en Ñuñoa.