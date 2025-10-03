;

Nuevas grabaciones refuerzan hipótesis de secuestro en caso de concejala desaparecida en Villa Alegre: “Se ve una silueta”

Imágenes muestran inconsistencias en movimientos del vehículo, lo que aumenta la sospecha de secuestro de las hijas de María Ignacia González.

Martín Neut

Radio ADN

Radio ADN

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad podrían abrir un nuevo rumbo en la investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, de 73 años.

Los registros muestran que la edil llegó a la casa de unos amigos la noche del 14 de junio, pero no se le ve salir.

Revisa también:

ADN

Según sus hijas, Javiera y Camila Gallegos, “podemos decir que mi mamá no iba manejando ese vehículo. No sabemos si ella iba arriba o no, pero al menos consciente o con su voluntad, ella no iba ahí”, explicó Javiera.

“Se ve una silueta”

Por su parte y en conversación con Mucho Gusto, Camila agregó que “se ve una silueta y, a nuestro parecer, no es ella la que va manejando” y destacó que la velocidad del auto y la ruta tomada no eran habituales para su madre.

Ante estos hallazgos, las hijas refuerzan su hipótesis de que la concejala pudo haber sido secuestrada y asesinada.

“Nos duele más pensar que podría estar viva y que puede estar sufriendo, siendo torturada Hay muchas inconsistencias y además, hay gente que sabe y está siendo cómplice de esta terrible desaparición”, advirtieron. La Fiscalía sigue investigando mientras el automóvil aún no ha sido localizado.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad