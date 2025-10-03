Nuevas grabaciones refuerzan hipótesis de secuestro en caso de concejala desaparecida en Villa Alegre: “Se ve una silueta”

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad podrían abrir un nuevo rumbo en la investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, de 73 años.

Los registros muestran que la edil llegó a la casa de unos amigos la noche del 14 de junio, pero no se le ve salir.

Según sus hijas, Javiera y Camila Gallegos, “podemos decir que mi mamá no iba manejando ese vehículo. No sabemos si ella iba arriba o no, pero al menos consciente o con su voluntad, ella no iba ahí”, explicó Javiera.

“Se ve una silueta”

Por su parte y en conversación con Mucho Gusto, Camila agregó que “se ve una silueta y, a nuestro parecer, no es ella la que va manejando” y destacó que la velocidad del auto y la ruta tomada no eran habituales para su madre.

Ante estos hallazgos, las hijas refuerzan su hipótesis de que la concejala pudo haber sido secuestrada y asesinada.

“Nos duele más pensar que podría estar viva y que puede estar sufriendo, siendo torturada Hay muchas inconsistencias y además, hay gente que sabe y está siendo cómplice de esta terrible desaparición”, advirtieron. La Fiscalía sigue investigando mientras el automóvil aún no ha sido localizado.