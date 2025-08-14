;

Concejala perdida en Villa Alegre: hallan “objeto muy grande” que podría estar vinculado a la desaparición de María Ignacia González

El hallazgo, detectado por un dron en el río Loncomilla y un predio privado, movilizó a policías y maquinaria pesada.

Martín Neut

A dos meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, un dron minero de alta tecnología identificó un posible indicio clave en el río Loncomilla.

El aparato, operado entre jueves y sábado, detectó “un objeto muy grande de metal” bajo el agua, con dimensiones similares a un automóvil, según T13. El hallazgo se localizó en tres puntos del lecho y en un predio particular cercano.

El operativo se desarrolla en el sector La Balsa El Peumo, donde la Fiscalía instruyó un despliegue con policías y maquinaria pesada, además del cierre de accesos para facilitar los trabajos. Se evalúa encauzar el río o levantar diques para llegar al objeto.

González fue vista por última vez el 15 de junio, tras salir de su casa en su vehículo y en medio de un intenso sistema frontal que afectaba a la región.

Desde entonces, la búsqueda se ha centrado en el río, aunque familiares y cercanos insisten en que hubo intervención de terceros e incluso motivaciones políticas.

