Seremi confirma primer caso de rabia en 2025 tras hallazgo de murciélago contagiado en Castro

La autoridad sanitaria aplicará control preventivo en la zona afectada, con vacunación de animales y charlas informativas a los vecinos.

Martín Neut

Murciélago - Rabia

Murciélago - Rabia / Mike Powles

La Seremi de Salud de Los Lagos confirmó el primer caso de rabia registrado este año en la provincia de Chiloé, tras detectarse un murciélago positivo a la enfermedad en la comuna de Castro. El animal es de la especie “Myotis chiloensis”.

El hallazgo ocurrió en el sector de Llicaldad Bajo y fue corroborado por exámenes realizados por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Ante esta situación y según informó SoyChiloé, la autoridad sanitaria activó un protocolo preventivo que considera la delimitación de un perímetro en torno al lugar del hallazgo, con el fin de reducir riesgos para los vecinos.

Según informó Cristian Araneda, jefe provincial de la Seremi en Chiloé, se llevará a cabo un plan de vacunación masiva de mascotas —perros y gatos— en la zona afectada, además de charlas informativas a la comunidad para reforzar medidas de prevención y explicar el alcance de la enfermedad.

Esta noticia activó una alerta epidemiológica en la isla, ya que si bien la rabia en murciélagos no es habitual, su detección obliga a extremar precauciones para evitar eventuales contagios a animales domésticos o personas.

