Las intensas lluvias que afectan a la región de Aysén durante esta jornada han provocado una serie de emergencias en distintas comunas del sur del territorio.

En Río Ibáñez se registró un deslizamiento de tierra y un aluvión, mientras que en Puerto Río Tranquilo se produjo el desborde de un cauce. En Villa O’Higgins, en tanto, se reportaron anegamientos que mantienen en alerta a las autoridades locales.

Carabineros del retén de Puerto Guadal realizan patrullajes en sectores rurales para verificar la situación de los vecinos ante el aumento de los caudales.

Rutas cortadas

En Cochrane, personal policial y municipal acudió hasta el sector Los Ñadis, donde se activaron equipos de rescate que lograron evacuar a varias familias afectadas por las inundaciones.

La conectividad también se ha visto interrumpida. La ruta X-892 permanece cortada en el tramo El Junco-Camino-Lago Brown, aislando a las comunidades del sector.

Actualmente rige una alerta amarilla decretada por Senapred, aunque vecinos piden elevar la condición a Alerta Roja. En paralelo, el delegado presidencial regional encabeza un Comité de Gestión de Riesgos de Desastres (COGRID) para coordinar las labores de respuesta.