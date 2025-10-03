;

“No me lavo la...”: Catalina Palacios impacta al revelar detalles de su rutina de aseo personal

Además, la modelo impactó al revelar cada cuánto se lava el pelo.

Alejandro Basulto

"No me lavo la...": Catalina Palacios impacta al revelar detalles de su rutina de aseo personal

Una inesperada confesión dejó impactados a los seguidores del programa Maquillísima con Mila Delaporte. La invitada del más reciente capítulo, Catalina Palacios, reveló detalles poco comunes sobre su manera de cuidar la piel y el cabello.

En plena conversación, la modelo expresó sin filtros: “No me lavo la cara”, lo que de inmediato generó la sorpresa de la anfitriona.

Sin embargo, la excandidata a Miss Universo Chile explicó su postura: “Suena sucio, pero no es sucio. O sea, la Mila me acaba de pasar un algodón y no sale mugre. No me lavo la cara con agua. Sí con agua de un río, de un manantial, agua salada del mar, ningún problema”.

Pero evito el agua de las piscinas, por ejemplo. Y evito el agua de la llave de cualquier casa, partiendo de la mía, aunque esté filtrada. Agua de ducha, agua de grifo, no, cero posibilidad”, añadió.

Otro aspecto que llamó la atención fue el cuidado de su cabello, ya que reconoció que se lo lava solamente una vez al mes. Según explicó la exconductora de espacios como Zoolo TV, Entretemundo y Yingo, lo hace para evitar daños producidos por el agua de la llave y el uso constante de productos capilares.

“No estoy diciendo, ‘señora o señor no se bañe’, yo digo que te tires agua del cuello para abajo y te bañes aquí (desde el pecho)”, comentó. Luego complementó: “Yo me baño todos los días, pero de aquí (desde el pecho) para abajo”.

Finalmente, frente a la sorpresa de Mila, Catalina aseguró que a pesar de esta rutina inusual puede mantener su pelo suelto sin problemas.

