Catalina Palacios niega cirugías en su rostro y revela único retoque estético que se ha hecho

Catalina Palacios rompió el silencio frente a los persistentes rumores que apuntan a posibles cirugías estéticas en su rostro, especialmente en la zona de los labios.

En una conversación reciente en el programa digital Quién es uno, la exfigura televisiva quiso aclarar las especulaciones que han circulado por años en redes sociales.

Catalina Palacios Ampliar

“Yo no tengo ningún tipo de intervención en mi cara”, aseguró Palacios, enfatizando que no se puede hacer cargo de lo que digan en redes. “Es imposible que a los 45 años tenga la misma cara de los 22”, señaló.

Solo ácido hialurónico, no cirugías

La cantante reconoció que ha utilizado ácido hialurónico, pero descartó cualquier tipo de procedimiento quirúrgico.

“Desde hace un par de años estoy usando ácido hialurónico en el labio superior, pero es todo lo que me he hecho en la vida. Nada más. Era más y ahora se está yendo”, explicó.

Además, Catalina apuntó a la presión adicional que enfrentó como participante del certamen Miss Universo Chile. Según dijo, las concursantes suelen realizarse intervenciones, pero en su caso, el público ya tenía una imagen consolidada de su rostro.

“Claramente si yo me puse labio iba a ser muy castigada, porque conocen mi boca de antes”, concluyó.