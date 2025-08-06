;

Catalina Palacios niega cirugías en su rostro y revela único retoque estético que se ha hecho

La exasperante a Miss Universo Chile 2025 desmintió los constantes comentarios que recibe en redes sociales.

Javiera Rivera

Catalina Palacios niega cirugías en su rostro y revela único retoque estético que se ha hecho

Catalina Palacios rompió el silencio frente a los persistentes rumores que apuntan a posibles cirugías estéticas en su rostro, especialmente en la zona de los labios.

En una conversación reciente en el programa digital Quién es uno, la exfigura televisiva quiso aclarar las especulaciones que han circulado por años en redes sociales.

ADN

Catalina Palacios

“Yo no tengo ningún tipo de intervención en mi cara”, aseguró Palacios, enfatizando que no se puede hacer cargo de lo que digan en redes. “Es imposible que a los 45 años tenga la misma cara de los 22”, señaló.

Revisa también

ADN

Solo ácido hialurónico, no cirugías

La cantante reconoció que ha utilizado ácido hialurónico, pero descartó cualquier tipo de procedimiento quirúrgico.

“Desde hace un par de años estoy usando ácido hialurónico en el labio superior, pero es todo lo que me he hecho en la vida. Nada más. Era más y ahora se está yendo”, explicó.

Además, Catalina apuntó a la presión adicional que enfrentó como participante del certamen Miss Universo Chile. Según dijo, las concursantes suelen realizarse intervenciones, pero en su caso, el público ya tenía una imagen consolidada de su rostro.

“Claramente si yo me puse labio iba a ser muy castigada, porque conocen mi boca de antes”, concluyó.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad