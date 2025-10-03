“Yo al menos no me doy por vencido”: Karol “Dance” Lucero se sincera sobre posible reconciliación con Fran Virgilio

Karol Lucero utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores y dejar en evidencia cómo enfrenta el complejo momento personal que vive tras la infidelidad a su esposa, Fran Virgilio.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su recomendación literaria. “Este me ha ayudado mucho, sirve para ambas partes en el difícil proceso”, comentó al mostrar el libro Después de la infidelidad, de Janis A. Spring.

En sus respuestas, el exintegrante de Yingo reflexionó sobre el futuro de su relación con la modelo: “Cuando existe la voluntad de ambos y el amor sigue siendo el motor, cualquier obstáculo puede transformarse en aprendizaje”.

“No son los únicos ni los últimos en enfrentar algo así, lo importante es que, si el amor logra ser más fuerte que el error, entonces aún hay una razón para intentarlo de nuevo. Solo el tiempo te dará la respuesta, respeta el espacio que necesite tu pareja”, añadió.

También, en otra story, el exconductor televisivo compartió un pensamiento íntimo: “Hoy contemplo una puesta de sol pensando en quien ya no está a mi lado y muchas veces estuvo”.

Karol Lucero: “Hay personas que deciden darse una segunda oportunidad y funciona perfecto”

En otra de sus historias, entregó consejos a quienes atraviesan situaciones similares. “Lo primero es que nunca permitan que alguien se meta u opine sobre su relación, el proceso que vivirán solo es de ustedes dos. Si no te habla es porque quizás necesita espacio y cada cual tiene sus tiempos, debes respetar eso”, explicó.

Finalmente, reflexionó sobre las segundas oportunidades: “Hay personas que deciden darse una segunda oportunidad y funciona perfecto, otros fracasan y algunos ni siquiera lo intentan de nuevo. Su historia de amor solo les pertenece a ambos, no hay una fórmula mágica y todos vivimos experiencias diferentes”.

“Créeme que sé lo difícil que es vivir con la culpa, pero debes trabajar en ello y ser prudente, solo el tiempo te dará la respuesta que necesitas, pero o si te dejará un aprendizaje; yo al menos no me doy por vencido, intentarlo siempre será mejor que preguntarse eternamente qué hubiese pasado”, concluyó.

