;

“Yo al menos no me doy por vencido”: Karol “Dance” Lucero se sincera sobre posible reconciliación con Fran Virgilio

El exanimador televisivo se abrió acerca de su vida personal.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Karol Lucero utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores y dejar en evidencia cómo enfrenta el complejo momento personal que vive tras la infidelidad a su esposa, Fran Virgilio.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su recomendación literaria. “Este me ha ayudado mucho, sirve para ambas partes en el difícil proceso”, comentó al mostrar el libro Después de la infidelidad, de Janis A. Spring.

En sus respuestas, el exintegrante de Yingo reflexionó sobre el futuro de su relación con la modelo: “Cuando existe la voluntad de ambos y el amor sigue siendo el motor, cualquier obstáculo puede transformarse en aprendizaje”.

Revisa también:

ADN

“No son los únicos ni los últimos en enfrentar algo así, lo importante es que, si el amor logra ser más fuerte que el error, entonces aún hay una razón para intentarlo de nuevo. Solo el tiempo te dará la respuesta, respeta el espacio que necesite tu pareja”, añadió.

También, en otra story, el exconductor televisivo compartió un pensamiento íntimo: “Hoy contemplo una puesta de sol pensando en quien ya no está a mi lado y muchas veces estuvo”.

Karol Lucero: “Hay personas que deciden darse una segunda oportunidad y funciona perfecto”

En otra de sus historias, entregó consejos a quienes atraviesan situaciones similares. “Lo primero es que nunca permitan que alguien se meta u opine sobre su relación, el proceso que vivirán solo es de ustedes dos. Si no te habla es porque quizás necesita espacio y cada cual tiene sus tiempos, debes respetar eso”, explicó.

Finalmente, reflexionó sobre las segundas oportunidades: “Hay personas que deciden darse una segunda oportunidad y funciona perfecto, otros fracasan y algunos ni siquiera lo intentan de nuevo. Su historia de amor solo les pertenece a ambos, no hay una fórmula mágica y todos vivimos experiencias diferentes”.

Créeme que sé lo difícil que es vivir con la culpa, pero debes trabajar en ello y ser prudente, solo el tiempo te dará la respuesta que necesitas, pero o si te dejará un aprendizaje; yo al menos no me doy por vencido, intentarlo siempre será mejor que preguntarse eternamente qué hubiese pasado”, concluyó.

ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad