Congreso despacha a ley multas por no votar y eleva requisito de residencia para sufragio extranjero

Congreso aprueba y despacha multas por no votar y aumenta años de residencia para sufragio extranjeros

El Congreso Nacional despachó a ley dos proyectos que modifican el sistema electoral chileno. Uno es la imposición de multas para quienes no voten y el otro aumento de los requisitos para que extranjeros puedan sufragar.

La sanción para los ciudadanos que no concurran a las urnas será de 0,5 a 1,5 UTM, equivalente a entre 34 mil y 103 mil pesos. En tanto, los extranjeros deberán acreditar 10 años de residencia continua en el país, el doble que el requisito anterior.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó que estas iniciativas cumplen un compromiso del gobierno. “Más que dos proyectos de multa para voto y reforma constitucional para elevar los requisitos de voto extranjero es el cumplimiento de la palabra empeñada”, dijo.

Agregó que las reformas buscan dar claridad a los comicios: “Hoy día lo estamos cumpliendo y esto nos permite, por una parte, dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones”.

El proyecto de multas fue aprobado con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, mientras que la reforma para los extranjeros obtuvo 142 votos a favor y cuatro abstenciones, sin votos en contra.