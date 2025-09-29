;

Congreso despacha a ley multas por no votar y eleva requisito de residencia para sufragio extranjero

Las sanciones van de 34 a 103 mil pesos y los extranjeros deberán residir 10 años continuos para poder ejercer su derecho a sufragio.

Martín Neut

Juan Espinoza

Congreso aprueba y despacha multas por no votar y aumenta años de residencia para sufragio extranjeros

Congreso aprueba y despacha multas por no votar y aumenta años de residencia para sufragio extranjeros

01:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Congreso Nacional despachó a ley dos proyectos que modifican el sistema electoral chileno. Uno es la imposición de multas para quienes no voten y el otro aumento de los requisitos para que extranjeros puedan sufragar.

La sanción para los ciudadanos que no concurran a las urnas será de 0,5 a 1,5 UTM, equivalente a entre 34 mil y 103 mil pesos. En tanto, los extranjeros deberán acreditar 10 años de residencia continua en el país, el doble que el requisito anterior.

Revisa también:

ADN

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó que estas iniciativas cumplen un compromiso del gobierno. “Más que dos proyectos de multa para voto y reforma constitucional para elevar los requisitos de voto extranjero es el cumplimiento de la palabra empeñada”, dijo.

Agregó que las reformas buscan dar claridad a los comicios: “Hoy día lo estamos cumpliendo y esto nos permite, por una parte, dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones”.

El proyecto de multas fue aprobado con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, mientras que la reforma para los extranjeros obtuvo 142 votos a favor y cuatro abstenciones, sin votos en contra.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad