Tribunal decide cerrar causa de Katherine Martorell en caso Motorola tras cinco años de investigación

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió cerrar la investigación contra Katherine Martorell (RN) en el caso Motorola, tras cinco años de indagatorias.

La exsubsecretaria de Prevención del Delito estaba acusada de favorecer a Motorola en la licitación de 300 cámaras corporales para Carabineros durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero el tribunal concluyó que no existían antecedentes suficientes para formalizarla

Desde Pegasus, la compañía que impulsó la querella según Radio BioBio, sostuvieron que “existen elementos por esclarecer”, incluso cuestionando el rol del abogado Luis Hermosilla y las irregularidades detectadas por la Contraloría en la adquisición de los dispositivos.

“Todo aquello se encuentra agotado”

Además, un mayor de Carabineros declaró que los aparatos presentaron fallas a los dos años de uso, lo que según Pegasus refuerza sus dudas sobre la licitación.

El tribunal calificó las solicitudes de la querella como “inconducentes y dilatorias”, mientras la defensa de Martorell afirmó que la resolución demuestra que “todo aquello se encuentra agotado”.

A pesar del sobreseimiento, Pegasus no descarta nuevas acciones legales para intentar revertir la decisión judicial.