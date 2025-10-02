Dos chilenas iban en barcos de ayuda humanitaria interceptados por Israel cerca de Gaza: “He sido secuestrada por las fuerzas”

Global Sumud Flotilla denunció la noche del jueves la interceptación de 13 embarcaciones por parte de Israel / Anadolu

La organización humanitaria Global Sumud Flotilla denunció la noche del jueves la interceptación de 13 embarcaciones por parte de Israel, entre ellas las que transportaban a las chilenas María “Marita” Rodríguez y Lorena Delgado.

En la flota también se encontraba la activista sueca Greta Thunberg. Según el coordinador de la misión, Saif Abukeshekla, en total viajaban unas 200 personas en los barcos detenidos.

En un video difundido antes de su detención, Rodríguez advirtió: “Si ven este video significa que he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelí y me han llevado a Israel contra mi voluntad”.

En la misma línea, Delgado pidió: “Por favor exíjanle al gobierno que termine toda colaboración con Israel y que garantice mi llegada sana y salva a mi casa”.

La flotilla aseguró que las transmisiones en vivo fueron cortadas y que algunas naves recibieron ataques con cañones de agua.

“La seguridad e integridad de los voluntarios”

Además, calificó la operación como un “ataque ilegal contra humanitarios desarmados”, mientras todavía otras 30 embarcaciones continúan rumbo a Gaza, a 46 millas náuticas del enclave.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó en X la detención “de forma segura” de los barcos y sostuvo que “Greta (Thunberg) y sus amigos están sanos y salvos”.

En Chile, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric expresó su “grave preocupación” y señaló que la acción israelí “vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” y contraviene el derecho humanitario.

La Cancillería hizo un “llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios” y subrayó que el consulado en Tel Aviv está en contacto con las autoridades israelíes para conocer la situación de las connacionales.