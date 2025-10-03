;

“Estrés y angustia”: la confesión de Daniel Morón sobre su peor momento en Colo Colo

El gerente deportivo de Blanco y Negro abordó su presente en el club, descartando que este sea su peor año como parte de la directiva.

Carlos Madariaga

“Estrés y angustia”: la confesión de Daniel Morón sobre su peor momento en Colo Colo

Agencia Uno

Si hay un personero de Colo Colo que ha tenido un duro presente en el año del centenario del club es Daniel Morón.

El gerente deportivo de Blanco y Negro se expresó en torno a las dificultades que ha vivido desempeñando este rol, el cual ocupa desde 2021.

“La experiencia del cargo me ha ido haciendo ver las cosas de distinta manera. Creo que las personas, el ser humano, si no es capaz de aprender a través de la experiencia, quedamos muy pegados en algo. Lo mío fue más crítico los primeros años”, comentó en diálogo con Redgol, apuntando que este no es su peor año en Colo Colo.

Al respecto, recordó sus problemas a comienzos de temporada, cuando estuvo con licencia médica durante la pretemporada del “Cacique” en Uruguay.

Tuve ese tema de estrés y angustia. Me tomé 15 días. Fui a hablar con profesionales, con siquiatras, sicólogos. La verdad me apoyaron mucho y muy bien. Entendí un poco más lo que debía hacer. De ahí para adelante, si bien los problemas hay que resolverlos y los hemos tenido, he tomado todo de una manera diferente. Eso me ha hecho bastante bien”, recalcó, apuntando a lo que ha ido aprendiendo en su cargo como gerente deportivo.

“A veces cuando no se consuman cosas, te lo tomas sólo como tu problema. En los primeros dos años, ya llevo cuatro y medio, me pasó“, cerró Daniel Morón.

