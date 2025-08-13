Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo por sus insultos a los árbitros en el duelo ante O’Higgins / Mauricio Mendez /AGENCIAUNO

Este miércoles, la primera sala del Tribunal de Disciplina emitió su castigo contra el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

Todo tras la denuncia hecha por Nicolás Gamboa en torno a las críticas, en duros términos, que hizo el personero de Colo Colo en su contra tras el duelo con O’Higgins en San Fernando.

“Nos comienza a insultar a viva voz de forma airada diciendo textual “que se creen los conchadesumadre, si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar“”, redactó el árbitro entonces.

Al respecto, aunque el Tribunal de Disciplina remarcó que Daniel Morón dijo no haber increpado a Nicolás Gamboa con los insultos que mencionó el juez, “no puede quedar exento de un juicio de reproche el hecho que el señor Morón aproveche su acceso al sector de camarines para increpar al juez del partido y utilizar expresiones como las denunciadas, haciendo hincapié que no existe prueba alguna que contradiga la presunción de veracidad de la cual se encuentra revestido el informe del árbitro del partido”.

Ante lo anterior, el organismo jurídico de la ANFP dictaminó, por unanimidad, inhabilitar por 30 días corridos a Daniel Morón en torno al ejercicio de su cargo “en lo que se refiere a las relaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, clubes y todos los partícipes de la actividad”.

El fallo quedó acordado el 5 de agosto, con lo que el exportero no podrá ejercer su rol directivo ante la ANFP al menos hasta el 5 de septiembre.