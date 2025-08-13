;

Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo por sus insultos a los árbitros en el duelo ante O’Higgins

El Tribunal de Disciplina sancionó al gerente deportivo de los albos.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo por sus insultos a los árbitros en el duelo ante O’Higgins

Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo por sus insultos a los árbitros en el duelo ante O’Higgins / Mauricio Mendez /AGENCIAUNO

Este miércoles, la primera sala del Tribunal de Disciplina emitió su castigo contra el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

Todo tras la denuncia hecha por Nicolás Gamboa en torno a las críticas, en duros términos, que hizo el personero de Colo Colo en su contra tras el duelo con O’Higgins en San Fernando.

Revisa también:

ADN

“Nos comienza a insultar a viva voz de forma airada diciendo textual “que se creen los conchadesumadre, si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar“”, redactó el árbitro entonces.

Al respecto, aunque el Tribunal de Disciplina remarcó que Daniel Morón dijo no haber increpado a Nicolás Gamboa con los insultos que mencionó el juez, “no puede quedar exento de un juicio de reproche el hecho que el señor Morón aproveche su acceso al sector de camarines para increpar al juez del partido y utilizar expresiones como las denunciadas, haciendo hincapié que no existe prueba alguna que contradiga la presunción de veracidad de la cual se encuentra revestido el informe del árbitro del partido”.

Ante lo anterior, el organismo jurídico de la ANFP dictaminó, por unanimidad, inhabilitar por 30 días corridos a Daniel Morón en torno al ejercicio de su cargo “en lo que se refiere a las relaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, clubes y todos los partícipes de la actividad”.

El fallo quedó acordado el 5 de agosto, con lo que el exportero no podrá ejercer su rol directivo ante la ANFP al menos hasta el 5 de septiembre.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad