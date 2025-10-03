La selección de Paraguay jugó en el Nacional su último partido por la fase de grupos del Mundial Sub 20.

En las tribunas del recinto ñuñoíno, los guaraníes tuvieron un espectador más que especial: Junior Marabel, atacante de Palestino, que conversó con ADN.CL.

“Aprovechando que la selección está acá. Nos pone orgulloso que estén en un Mundial. No salió el resultado, pero lo importante es que clasificaron”, recalcó, valorando lo que ha visto del Mundial Sub 20.

“Lo veo bien, es muy emotivo. La gente va a alentar, no importa quién juegue. Eso es algo bueno, ver que el Mundial está siendo de la mejor manera, con un buen comportamiento. Le da una vitrina al fútbol chileno”, dijo Junior Marabel, que se quedó en el Nacional para apoyar a un compañero suyo en el cuadro árabe: Ian Garguez.

“He visto poco a Chile, pero lo veo bien. Vengo a ver a Ian. Ojalá le vaya todo bien. Es un chico muy centrado, sabe lo que quiere. Por algo está jugando en la selección. Es buenísimo. Se está adaptando de la mejor manera, Nicolás Córdova lo conoce y lo está utilizando muy bien”, enfatizó, ya también pensando en la reanudación del Campeonato Nacional 2025, donde les tocará visitar a la U de Chile el 13 de octubre.

“Estamos con muchas ganas y ansias de que comience el torneo, estamos con muchos parates. Queda poco y tenemos que encarar la recta final de la mejor manera”, cerró Junior Marabel.