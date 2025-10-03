;

Lawrence Vigouroux suma otra gran noticia a su positivo año 2025: “En el poco tiempo que llevo...”

El guardameta de La Roja pasa por un gran momento, tanto en la selección nacional como en su club.

Lawrence Vigouroux ha sido uno de los mayores beneficiados del mini proceso que ha comandado Nicolás Córdova en La Roja.

El arquero de 31 años, que ya había sido citado en varias ocasiones a la selección chilena, recién en la última doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 hizo su debut.

Pero no solo en Chile ha recibido buenas noticias. También en su club, el Swansea City de la Championship de Inglaterra, donde se ha ganado el puesto de titular indiscutido, y así seguirá siendo por al menos unos años más.

Fue el propio guardameta chileno quien anunció a través de sus redes sociales la renovación de su contrato con el club inglés, equipo en el que ya lleva un año y medio.

Significa muchísimo haber firmado un nuevo contrato aquí en Swansea. La forma en que nos han hecho sentir a mí y a mi familia aquí en la ciudad, en el poco tiempo que llevo, ha sido especial”, escribió Lawrence Vigouroux, que se mantendrá con contrato vigente en el cuadro galés hasta 2028.

