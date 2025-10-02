El pasado martes por la noche, la Selección Chilena de Fútbol tuvo un duro revés ante Japón por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20: caída en el Nacional por 2-0.

Con el marcador cerrado y la tabla de posiciones al rojo vivo, ahora La Roja se centra en lo que será su próximo compromiso en Ñuñoa, el cual será clave: ante Egipto.

Los africanos no saben de victorias ni empates en el torneo, por lo que debería ser un rival abordable para un Chile que le cuesta mucho encontrarse en cancha y concretar las pocas ocasiones de gol que se genera.

Para avanzar a la siguiente ronda del torneo, La Roja debe vencer a Egipto y esperar a avanzar como segundo de su grupo. En caso de otros resultados, tendrá que estar atento a lo que hagan en Valparaíso, Japón y Nueva Zelanda.

Chile vs. Egipto, en vivo, en directo, online, y TV

Martes 30 de septiembre