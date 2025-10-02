;

PREVIA. Chile vs Egipto: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, online y en TV por el Mundial Sub 20

La Roja puede avanzar a la siguiente ronda como segundo o tercero, pero también podría quedar eliminado de todo.

Gonzalo Miranda

Chile se medirá ante Egipto por el Mundial Sub 20

El pasado martes por la noche, la Selección Chilena de Fútbol tuvo un duro revés ante Japón por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20: caída en el Nacional por 2-0.

Con el marcador cerrado y la tabla de posiciones al rojo vivo, ahora La Roja se centra en lo que será su próximo compromiso en Ñuñoa, el cual será clave: ante Egipto.

Los africanos no saben de victorias ni empates en el torneo, por lo que debería ser un rival abordable para un Chile que le cuesta mucho encontrarse en cancha y concretar las pocas ocasiones de gol que se genera.

Para avanzar a la siguiente ronda del torneo, La Roja debe vencer a Egipto y esperar a avanzar como segundo de su grupo. En caso de otros resultados, tendrá que estar atento a lo que hagan en Valparaíso, Japón y Nueva Zelanda.

Chile vs. Egipto, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile Egipto, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 30 de septiembre

  • 20:00 hrs | Chile vs. Egipto Estadio Nacional

