River Plate eliminó a Racing de Avellaneda de la Copa Argentina en un clásico que estuvo encendido desde el inicio, pero que en su final dejó una imagen repudiable.

Una vez que el árbitro dio el pitazo final, se generó una trifulca dentro de la cancha. Si bien el protagonista principal fue Maximiliano Salas, por otro lado de la batalla un jugador de la “Academia” hizo algo muy feo.

Adrián Balboa, en medio de los empujones del tumulto, escupió en la cara a Marcos Acuña, defensor de River, en una imagen que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Otro de los conflictos que se vio fue el de Marcelo Gallardo, DT del “Millonario”, con Gonzalo Costas, ayudante técnico e hijo de Gustavo, entrenador de Racing.

El “Muñeco” increpó al miembro de la “Academia”, reprochándole no dar el ejemplo a sus jugadores al involucrarse en la pelea: “Sos grande, loco, ¿por qué querés ir a pelear?”, le dijo Gallardo.