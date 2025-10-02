;

VIDEO. Con el “gol de la traición”: River vencer a Racing y lo eliminó de la Copa Argentina 2025

El ‘millonario’ se quedó con el “partido del morbo” en Argentina ante la ‘academia’.

Gonzalo Miranda

River derrotó a Racing por los 4tos de final de la Copa Argentina

Un partido con más morbo, imposible”, decían en la previa del partido al otro lado de la cordillera. Este jueves, River Plate y Racing Club se vieron las caras por los 4tos de final de la Copa Argentina 2025.

Partido que contaba con ingredientes más que sabrosos: el polémico traspaso de Maxi Salas desde la ‘academia’ al ‘millonario’, además del regreso al fútbol argentino de Juan Fernando Quintero, volante muy querido por los hinchas de Racing, hacían del partido más que electrizante.

Coincidencia o no, ambos fueron titulares y aquello se notó en cancha. A los dos los cargaron a patas sus ex compañeros, mientras en las tribunas los fanáticos de la ‘academia’ le cantaban “traidor” tanto a Salas como a Quintero.

¿Cómo respondieron? Lo hizo particularmente el delantero. En la primera llegada de River al arco de Racing, Maxi Salas (5′) anotó un golazo para establecer, a la larga, el único tanto del encuentro. El delantero no celebró por respeto a su ex equipo.

Con la victoria, River Plate se mete en las semifinales de la Copa Argentina, instancia donde se verá las caras con Independiente Rivadavia.

El gol de Maxi Salas a Racing

