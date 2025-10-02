La noche de este jueves, Nigeria venció sobre el final a Arabia Saudita en un verdadero partidazo para cerrar la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20.

En el duelo disputado en el Estadio Fiscal de Talca, los africanos abrieron la cuenta gracias a un cabezazo sin mayores complicaciones de Salihu Nasiru (10′).

El empate de los asiáticos no tardó en llegar, con asistencia de su arquero Hamed Al-Shanqiti, quien lanzó un largo envío desde su arco que complicó a la defensa nigeriana y dejó solo a Amar bin Hamed (21′) para definir.

Antes del descanso, Nigeria volvió a ponerse en ventaja con Amos Onyejefu (38′), que en su intento de levantar un centro, terminó colgando el balón en un ángulo.

Ya en el inicio de la segunda mitad, Arabia Saudita igualó nuevamente cuando Mohamed Barnawi envió un centro desde casi la mitad de la cancha y Talal Haji (50′) lo conectó de cabeza para anotar un golazo.

Cuando parecía que el duelo terminaba en empate, los africanos se encontraron con un penal por mano en el tramo final, que Daniel Bameyi (90+4′) transformó en gol para el festejo nigeriano.

Con la victoria, Nigeria sumó sus primeros 3 puntos en el Grupo F y quedó en la tercera posición, detrás de Noruega y Colombia (ambos con 4). Arabia Saudita, en tanto, sigue sin sumar y necesitará un milagro para clasificar como uno de los mejores terceros en la última fecha.