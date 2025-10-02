;

VIDEO. Gol chileno en Brasil: Gonzalo Tapia vuelve a anotar con Sao Paulo tras casi dos meses de sequía

El delantero fue titular en la victoria de su equipo ante el Fortaleza.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

La Selección Chilena sigue en busca de goles, y este jueves un delantero chileno volvió a anotar en Brasil.

En el partido donde Sao Paulo venció 2-0 a Fortaleza en el Brasileirao, Gonzalo Tapia regresó a la titularidad y abrió la cuenta para su equipo.

El formado en la Universidad Católica, jugando como delantero centro, aprovechó un centro atrás de Emiliano Rigoni para rematar de primera y desatar la celebración.

Con este gol, Tapia sumó su segunda conquista desde su llegada a Sao Paulo. Anteriormente, le había marcado al Atlético Mineiro, ya hace casi dos meses.

