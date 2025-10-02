VIDEO. Gol chileno en Brasil: Gonzalo Tapia vuelve a anotar con Sao Paulo tras casi dos meses de sequía
El delantero fue titular en la victoria de su equipo ante el Fortaleza.
La Selección Chilena sigue en busca de goles, y este jueves un delantero chileno volvió a anotar en Brasil.
En el partido donde Sao Paulo venció 2-0 a Fortaleza en el Brasileirao, Gonzalo Tapia regresó a la titularidad y abrió la cuenta para su equipo.
El formado en la Universidad Católica, jugando como delantero centro, aprovechó un centro atrás de Emiliano Rigoni para rematar de primera y desatar la celebración.
Revisa también:
Con este gol, Tapia sumó su segunda conquista desde su llegada a Sao Paulo. Anteriormente, le había marcado al Atlético Mineiro, ya hace casi dos meses.