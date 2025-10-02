;

FOTO. Más de seis millones pesos para ver la final: los elevados precios de las entradas para el Mundial 2026

Los boletos para ver la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá no serán para todos los bolsillos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / John Nacion

Ya resta menos de un año para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que los fanáticos ya comienzan a organizarse para viajar a Norteamérica, y un tema clave será conseguir boletos.

Hoy, The Athletic filtró los precios de las entradas para cada una de las fases del torneo, y la gente no tardó en sorprenderse por los elevados costos.

Para la fase de grupos, los precios varían entre 60 y 805 dólares (aproximadamente de 57 mil a 774 mil pesos chilenos), dependiendo de la categoría de cada entrada.

A partir de ahí, los costos aumentan de manera considerable. Para el partido inaugural en Canadá, los tickets estarán entre 355 y 1.745 dólares; mientras que para México oscilarán entre 370 y 1.825 dólares. Por último, para la inauguración en Estados Unidos, los boletos costarán entre 560 y 2.735 dólares.

Si estos valores ya eran elevados, para la final todo se dispara: el ticket más barato para presenciar al nuevo campeón del mundo será de 2.030 dólares (aproximadamente 1 millón 900 mil pesos chilenos), mientras que la entrada más exclusiva alcanzará los 6.370 dólares (más de 6 millones de pesos chilenos).

