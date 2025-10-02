;

La categórica respuesta de la FIFA a las amenazas de Donald Trump sobre el Mundial 2026

El ente rector del fútbol mundial salió al paso de unos polémicos dichos del presidente de Estados Unidos.

Bastián Lizama

A casi ocho meses para el desarrollo del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió la polémica en torno a la organización de la próxima Copa del Mundo, que Estados Unidos comparte con México y Canadá.

Todo comenzó por unos dichos del mandatario del país norteamericano, quien amenazó a ciudades gobernadas por demócratas, como Seattle o San Francisco, con quitarles los partidos de la cita planetaria si las considera inseguras.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas, pero espero que no sea necesario”, aseguró Trump el pasado viernes desde el Despacho Oval.

En esa línea, puso especial énfasis en Seattle y San Francisco, ciudades que, en su opinión, “están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen”. Además, mencionó la posibilidad de tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

La categórica respuesta de la FIFA

El ente rector del fútbol mundial, a través de su vicepresidente, el canadiense Víctor Montagliani, no tardó en responder y rechazó de manera tajante los comentarios del presidente de Estados Unidos.

“Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo”, dijo Montagliani el pasado miércoles en una conferencia en Londres

“La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol es más grande que ustedes”, añadió el directivo.

Cabe recordar que el Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca (México), mientras que la final tendrá lugar en Nueva York (Estados Unidos).

