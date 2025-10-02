La Roja Sub 20 asume la presión de cara al decisivo duelo ante Egipto: “Estamos preparados para lo que sea”

La selección chilena disputará este viernes su último partido por la fase de grupos del Mundial Sub 20. El equipo de Nicolás Córdova enfrentará a Egipto en el Estadio Nacional, buscando dejar atrás la derrota contra Japón y asegurar su presencia en los octavos de final.

En la previa del trascendental duelo frente a los africanos, el volante de La Roja, Agustín Arce, habló en la conferencia de prensa de este jueves y abordó la importancia de conseguir una victoria para seguir con vida en la cita planetaria.

“La responsabilidad que asumimos todos es la adecuada. Creo que el partido de mañana es sumamente importante para todos y lo vamos a afrontar de la mejor manera para lograr clasificar e ilusionarnos con la copa, que es lo importante", declaró el futbolista de Deportes Limache.

En esa línea, el formado en la Universidad de Chile sostuvo que la presión “es parte del fútbol. Estamos súper tranquilos y preparados para lo que sea, mentalmente, físicamente. Vamos a darlo todo para ganar el partido”.

Cabe recordar que el partido entre Chile y Egipto, por la última jornada del Grupo A del Mundial Sub 20, está programado para este viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.