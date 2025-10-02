;

AUDIO. La ANFP destaca su rol en la organización del Mundial Sub 20 de Chile: “La operación ha sido satisfactoria”

Felipe de Pablo, directivo del ente rector y miembro del comité organizador de la cita planetaria, conversó con Los Tenores de la Tarde y abordó la buena planificación realizada con la FIFA.

El Mundial Sub 20 que se está realizando en Chile ha tenido una organización destacada, en la que prácticamente no se han registrado problemas extrafutbolísticos en los estadios, algo a lo que el fútbol nacional está más acostumbrado.

Felipe de Pablo, gerente de operaciones de la ANFP, conversó con Los Tenores de la Tarde este jueves y se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado en la organización del evento.

“Estamos muy felices, porque ya hemos completado 22 jornadas y hemos superado los 150 mil espectadores. Eso es una clara señal de lo que esperaban los chilenos: poder volver a los estadios”, comenzó diciendo.

“Hemos tenido comportamientos ejemplares de las personas. La operación ha sido satisfactoria, no exenta de detalles, pero lo importante es que esos detalles se han ido mejorando. Hemos duplicado el personal de aseo y hemos optimizado los tiempos de desplazamiento; sin duda, ha salido todo lo planificado”, agregó el gerente de la ANFP.

Acerca de cómo trasladar esta experiencia al Campeonato Nacional, señaló: “Hemos conversado muchas veces sobre los fracasos que hemos tenido y también sobre las muchas victorias en lo deportivo. Son señales; creo que debemos estar alineados desde lo público, lo privado y las autoridades. Es lindo ver cómo todos están disfrutando de un Mundial en Chile”, concluyó Felipe de Pablo.

