La Roja Sub 20 se jugará la vida en el Mundial este viernes, cuando enfrente a Egipto en el último partido de la fase de grupos, donde con solo no perder aseguraría su puesto en octavos de final.

Bajo esta consigna, Nicolás Córdova asistió a la conferencia de prensa de este jueves, donde analizó al rival africano y también dejó un mensaje para aquellos que han sido críticos con su rendimiento como DT.

“Es un equipo súper físico, que ha mostrado falencias en la última línea. Obviamente, va a ser un partido de Mundial, muy apretado. Ha sido difícil analizarlos, porque contra Japón se replegaron y después con Nueva Zelanda apretaron un poco más. No sabemos qué partido nos van a presentar”, comenzó diciendo sobre el rival.

Acerca de las diferencias que encontrará con el duelo ante los nipones, señaló que “es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios”.

Cómo afronta las críticas a su proceso como jefe del fútbol joven de Chile

“Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, dijo el entrenador al ser cuestionado por el nivel de juego de Chile.

“Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta... eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”, agregó.

A modo de comparación de procesos, Nicolás Córdova sentenció que “competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. Entonces, la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es a largo plazo”.