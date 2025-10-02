;

VIDEOS. Estados Unidos bate a Francia en 10 minutos y se instala con suficiencia en los octavos de final del Mundial Sub 20

Los norteamericanos sorprendieron con una goleada para clasificarse a la siguiente ronda del torneo.

Carlos Madariaga

Estados Unidos bate a Francia en 10 minutos y se instala con suficiencia en los octavos de final del Mundial Sub 20

Estados Unidos bate a Francia en 10 minutos y se instala con suficiencia en los octavos de final del Mundial Sub 20 / Marcelo Hernandez - FIFA

En El Teniente de Rancagua, ante cerca de 7 mil personas, Estados Unidos dio otra muestra de su evolución futbolística al imponerse ante el favorito para ganar el grupo E del Mundial Sub 20, Francia.

El encuentro fue bastante parejo durante gran parte de su desarrollo, aunque el marcador terminó desequilibrándose en favor de los norteamericanos en los últimos 10 minutos.

De hecho, cuando todo parecía llevarnos al empate entre ambos elencos, Luke Brennan llegó hasta línea de fondo para ejecutar un centro que Zavier Gozo conectó de cabeza para el 1-0 a los 85 minutos.

Francia, en pos de ir al empate, terminó mostrándose muy frágil defensivamente y terminó goleado en Rancagua: Brooklyn Raines aprovechó un error en la salida gala para el 2-0 a los 88 minutos; y Marcos Zambrano capturó el rebote tras un tiro al horizontal, sellando el 3-0 a los 92 minutos.

Con esta ráfaga ofensiva, Estados Unidos llegó a seis puntos, asegurando su cupo en los octavos de final del Mundial Sub 20. En tanto, Francia deberá esperar hasta la última jornada con tal de mantenerse en carrera.

