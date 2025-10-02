;

Figura de La Roja Sub 20 explica por qué no fue citado para el Mundial y aborda su futuro en la Selección: “Ojalá tengan fe en mí”

“Obviamente yo quería estar con el equipo, ayudándolo, pero igual estoy apoyando desde afuera”, comentó el volante chileno-estadounidense, Favian Loyola.

Daniel Ramírez

Jorge Díaz - Comunicaciones FFCh

Jorge Díaz - Comunicaciones FFCh

Favian Loyola, volante ofensivo que juega en el Orlando City, de Estados Unidos, fue uno de los grandes ausentes en la nómina que armó Nicolás Córdova para disputar el Mundial Sub 20.

El futbolista chileno-estadounidense dejó de lado a la selección norteamericana para defender a La Roja Sub 20 en el Sudamericano de este año, con la ilusión de disputar la Copa de Mundo juvenil en nuestro país. Sin embargo, finalmente quedó fuera de la convocatoria.

En medio de la participación de Chile en el Mundial Sub 20, Loyola conversó con TNT Sports y explicó que no fue citado debido a una lesión. “No tengo mala relación con el cuerpo técnico de la Sub 20. Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol”, señaló.

En la misma línea, el mediocampista de 20 años expresó las ganas que tenía por jugar la cita planetaria. “Obviamente yo quería estar con el equipo, ayudándolo, pero igual estoy apoyando al equipo desde afuera. Tengo muchos amigos en la Selección. Los compañeros que están ahí me mandaron mensajes”, comentó.

Por último, Favian Loyola abordó su futuro en La Roja Sub 20, donde espera seguir siendo considerado por el cuerpo técnico. “Hay que ver lo que pasa a futuro con Chile, porque yo dejé a la selección de Estados Unidos, que estaba ahí. Dejé muchas relaciones acá en Estados Unidos. Yo tengo fe en Chile y ojalá tengan fe en mí”, concluyó.

