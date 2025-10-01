;

La Roja se va de Santiago: las sedes que albergarán a Chile en caso de clasificar a octavos del Mundial Sub 20

Sin posibilidades de quedar como primera del Grupo A, la Selección Chilena se verá obligada a salir del Estadio Nacional.

Javier Catalán

La derrota ante Japón en el segundo partido del Mundial Sub 20 no solo complica a Chile sus chances de clasificar a la siguiente ronda, sino que también debilita su localía en caso de avanzar, obligándolo a mudarse a regiones.

Hasta el momento, La Roja ha jugado todos sus encuentros en el Estadio Nacional, recinto con la mayor capacidad de público, a estadio lleno y siempre en horario estelar (20:00 horas).

En caso de avanzar a los octavos de final, esto cambiará, ya que solo el primero del Grupo A seguirá manteniendo su sede en Santiago, algo que la selección chilena ya no puede alcanzar tras caer ante los nipones.

Las opciones de localía para Chile en caso de avanzar a octavos del Mundial

Sin posibilidades de pelear el primer puesto, se abren dos escenarios para los dirigidos por Nicolás Córdova: Rancagua y Valparaíso.

Si La Roja termina segunda en el Grupo A, deberá enfrentar al segundo del Grupo C en el Elías Figueroa de Valparaíso, a las 16:30 horas del martes 7 de octubre.

Si avanza como uno de los mejores terceros, tiene dos opciones y habrá que esperar a que terminen todos los partidos de la fase de grupos. Uno de los caminos es chocar con el primero del Grupo B, también en Valparaíso el mismo 7 de octubre, pero a las 20:00 horas.

Existe además la alternativa de enfrentar al líder del Grupo C. En ese caso, jugaría el jueves 9 de octubre en el Estadio El Teniente de Rancagua a las 20:00 horas.

