;

Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 2 de octubre y quién transmite por TV?

La agenda de encuentros de la cita planetaria en Chile para este jueves contempla cuatro juegos.

Carlos Madariaga

Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 2 de octubre y quién transmite por TV?

Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 2 de octubre y quién transmite por TV? / RAUL BRAVO

Hoy, jueves 2 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile.

La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Revisa también:

ADN

Estadio El Teniente

La programación del Mundial Sub 20 hoy 2 de octubre comenzará las 17:00 horas, cuando se midan Estados Unidos y Francia por la segunda fecha del grupo E, con transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Sudáfrica se enfrentará a Nueva Caledonia. El partido será transmisión de D Sports.

Estadio Fiscal de Talca

El grupo F tendrá su continuidad a contar de las 17:00 horas en el Maule, con el choque entre Colombia y Noruega, el cual tendrá transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Nigeria y Arabia Saudita jugarán su segundo duelo en el torneo, choque que dispondrá de transmisión de D Sports.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad