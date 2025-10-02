Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 2 de octubre y quién transmite por TV? / RAUL BRAVO

Hoy, jueves 2 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile.

La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Estadio El Teniente

La programación del Mundial Sub 20 hoy 2 de octubre comenzará las 17:00 horas, cuando se midan Estados Unidos y Francia por la segunda fecha del grupo E, con transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Sudáfrica se enfrentará a Nueva Caledonia. El partido será transmisión de D Sports.

Estadio Fiscal de Talca

El grupo F tendrá su continuidad a contar de las 17:00 horas en el Maule, con el choque entre Colombia y Noruega, el cual tendrá transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Nigeria y Arabia Saudita jugarán su segundo duelo en el torneo, choque que dispondrá de transmisión de D Sports.