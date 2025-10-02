Futbolista argentino aborda el rechazo del público chileno en el Mundial Sub 20: “En mi país, la mayoría está acostumbrado a jugar con esas presiones” / Pablo Ovalle Isasmendi

Argentina goleó 4-1 a Australia en Valparaíso y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20. Eso sí, el ambiente en el estadio volvió a ser adverso para la Albiceleste, que ya lleva dos partidos jugando con el público chileno en contra.

En el duelo anterior contra Cuba, la selección argentina recibió pifias por parte de los hinchas que asistieron al Estadio Elías Figueroa. Y anoche, ante el combinado australiano, tampoco contaron con el apoyo de la gente.

Sin embargo, el delantero de Argentina, Alejo Sarco, aseguró que al plantel trasandino no le afecta el rechazo del público chileno. “La verdad es que estamos tranquilos. Yo creo que en Argentina, la mayoría está acostumbrado a jugar con esas presiones. No es algo que nos mueva ni nada por el estilo”, señaló el atacante en diálogo con AS, luego del triunfo sobre Australia.

En la misma línea, el jugador que milita en el Bayer Leverkusen valoró el apoyo incondicional de su madre, presente en las tribunas del Elías Figueroa. “Es muy lindo. La verdad es que mi mamá siempre me dio todo, la amo con todo mi corazón. Siempre estuvo ahí, es uno de mis pilares, y ver que ella también estuvo en todo el proceso, me pone contento. Mirar a la tribuna y verla acá es muy importante”, agregó.