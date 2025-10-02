“Es un pueblo increíble”: la felicidad en Marruecos con los hinchas chilenos tras clasificar a los octavos del Mundial Sub 20 / VICTOR HUENANTE

Marruecos dio uno de los grandes golpes en lo que va del Mundial Sub 20 al vencer a Brasil en el Estadio Nacional, asegurando su clasificación a los octavos de final de la cita planetaria.

“Podemos ya relajar un poco y pensar a lo siguiente, que va a ser difícil también. Todos los equipos son fuertes. Tenemos que prepararnos para jugar ante cualquiera. Hay que disfrutar mucho, hemos hecho historia, pero queremos más”, explicó en zona mixta el DT de los africanos, Mohamed Ouahbi.

El entrenador belga valoró no solo el desempeño de su equipo, sino también el apoyo recibido por parte de los fanáticos que estuvieron siguiendo el duelo en Ñuñoa.

“Se escuchó mucho el público y afuera también, en el entrenamiento, en el hotel. Es un pueblo increíble”, reconoció Mohamed Ouahbi, esperanzado en cruzarse con La Roja en lo que resta de torneo.

“Conocí algunos chilenos en Bélgica, pero estamos muy orgullosos de hacer feliz a la gente y por qué no pensar en una final Marruecos-Chile, a estadio lleno. Me encantaría. Antes, hay muchos partidos”, concluyó el director técnico de Marruecos.