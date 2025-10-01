;

Javier Correa recuerda al defensa más pesado que enfrentó y nombra a un chileno: “Me dijo de todo”

“Me pellizco todo, y más encima me put... Tiene mucha personalidad”, aseguró el delantero de Colo Colo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Javier Correa, delantero de Colo Colo, reveló quién es el defensa más pesado que le ha tocado enfrentar en el fútbol chileno.

Sorpresivamente, el atacante argentino nombró al zaguero de 19 años, Iván Román, quien brilló con la camiseta de Palestino y ahora milita en Atlético Mineiro.

“Me pellizco todo, y más encima me puteaba. Tiene mucha personalidad. A mí me llamó la atención su personalidad, por sobre todo”, señaló el ‘9′ de los albos en diálogo con PicadoTV.

“Yo le decía que no había necesidad, porque la jugada estaba del otro lado. Pero él no paró, me dijo de todo”, agregó Javier Correa al recordar su enfrentamiento con Iván Román, cuando este era jugador de los “árabes”.

