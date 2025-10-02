;

VIDEO. ¡Atajó tres penales en 5 minutos! La increíble actuación del arquero del Lille ante la Roma en Europa League

Berke Özer, guardameta turco, realizó una de las mejores actuaciones en lo que va de temporada europea.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Silvia Lore

La jornada de este jueves continuó la acción de la Europa League, donde la Roma cayó como local ante el Lille, pese a tener tres oportunidades desde el punto de penal para convertir.

Los italianos comenzaron perdiendo desde temprano, cuando el conjunto francés se puso en ventaja con un gol de Arnald Haraldsson a los 6 minutos del primer tiempo.

La “Loba” tuvo una chance inmejorable de empatar el encuentro en los minutos finales de la primera parte, con hasta tres ejecuciones desde los doce pasos, pero se encontraron con un verdadero murallón en el arco.

Primero, Artem Dovbyk remató y Berke Özer contuvo sin problemas, aunque en el rebote un defensor del Lille invadió el área y el disparo debió repetirse.

El mismo delantero ucraniano se volvió a encargar de la ejecución, pero nuevamente el guardameta turco atajó. Sin embargo, esta vez se adelantó, por lo que la acción también fue anulada.

Finalmente, la Roma cambió de lanzador y Matías Soulé se hizo cargo del tiro, pero Berke Özer no quería quedarse atrás y volvió a detener el remate del argentino, que esta vez sí fue el definitivo.

Con el 1-0 final, Lille mantiene campaña perfecta y suma 6 puntos en la Europa League, mientras que la Roma quedó estancada en 3 unidades.

