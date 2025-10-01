;

UDI recurre a Contraloría contra Boric: acusan presunta intervención electoral en cadena nacional

Los parlamentarios acusaron al Mandatario de infringir el principio de prescindencia política al criticar propuestas de reducción del gasto fiscal atribuidas a José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Cristóbal Álvarez

Durante este martes, tres parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que oficiarán a la Contraloría General de la República contra el Presidente Gabriel Boric, acusándolo de vulnerar el principio de prescindencia política en la cadena nacional donde presentó la Ley de Presupuestos 2026.

En la transmisión, el Mandatario cuestionó los planes de recorte fiscal impulsados por candidatos de la oposición. “Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”, señaló Boric.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, junto a los diputados Felipe Donoso y Cristhian Moreira, afirmó que los dichos constituyen una intervención electoral.

“Más que una cadena nacional, lo que ayer vimos fue una verdadera franja electoral, donde el Presidente Boric, violando todas las normas de intervencionismo, se convirtió en vocero de Jeannette Jara, atacando propuestas de otros candidatos”, sostuvo Coloma.

Aunque el Presidente no mencionó nombres, los parlamentarios aseguraron que sus críticas apuntaron directamente a José Antonio Kast y Evelyn Matthei, quienes han planteado un recorte fiscal de esa magnitud. Según precisaron, la diferencia está en que Matthei propone aplicarlo durante cuatro años, mientras que Kast lo proyecta en un plazo de 18 meses.

“El Presidente Boric cruzó un límite. No sólo intervino en el actual proceso electoral e infringió el principio de prescindencia política, sino que incluso —a nuestro juicio— cometió un abuso inaceptable de su cargo, que requiere ser investigado y sancionado por la Contraloría”, añadieron los diputados.

