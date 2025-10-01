;

Jean Paul Pineda es nuevamente detenido por violencia intrafamiliar: atacó con golpes de “pies y puño” a su pareja

El ex Colo Colo quedó en control de detención luego de protagonizar una discusión que derivó en agresiones mutuas.

Cristóbal Álvarez

Jean Paul Pineda es nuevamente detenido por violencia intrafamiliar: atacó con golpes de “pies y puño” a su pareja

Durante la madrugada de este miércoles, el exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido tras protagonizar una violenta discusión con su actual pareja en un domicilio de calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, ambos se encontraban consumiendo alcohol cuando iniciaron una discusión que escaló a golpes de pies y puños.

Los dos fueron trasladados al SAPU Villa O’Higgins, donde se les diagnosticaron lesiones leves. Posteriormente, ambos quedaron aprehendidos por la policía uniformada.

Según precisó la institución, solo Pineda pasará a control de detención durante la tarde, mientras que su pareja fue dejada en libertad.

Este no es el primer episodio de este tipo en que se ve involucrado el ex delantero: en marzo de 2024 ya había sido detenido por violencia intrafamiliar, luego de una denuncia presentada por su entonces pareja, la conductora de televisión Faloon Larraguibel.

