El senador UDI y miembro de la comisión mixta de Presupuesto, Juan Antonio Coloma, abordó en diálogo con ADN Hoy el proyecto de Presupuesto 2026 que el Presidente Gabriel Boric presentó en cadena nacional.

“Todos los presupuestos que ha presentado este gobierno han estado mal estimados en materia de ingresos, y eso ha generado un déficit de estructura de 10.500 millones de dólares”, dijo el parlamentario.

Presidente Gabriel Boric presenta Presupuesto 2026 / Presidencia / Presidencia Ampliar

En esa línea, señaló que “estamos pidiendo una clarificación de los gastos reales (...), porque hemos tenido muchas denuncias de pymes que nos dicen que en vivienda y en salud hay obras que están terminadas, pero los ministerios no los han dejado facturar porque no tienen los recursos”.

“Uno tiene que tener las reglas claras”

También Juan Antonio Coloma criticó que no se incluyera la glosa de libre disposición, también llamada glosa republicana: “Es un pésimo precedente porque siempre debe haber un espacio de gasto o inversión para un gobierno”.

A propósito de los dichos de Evelyn Matthei, se le consultó si se restarán de la discusión del Presupuesto 2026 si el Gobierno no aclara las cifras fiscales, a lo que respondió: “¿Es posible tramitar un proyecto o cualquier cosa en la vida si uno no tiene que dar las cifras?”.

“Para eso está la comisión de Presupuesto (...), y lo primero que vamos a hacer es resolver las preguntas que yo le hago, porque es muy distinto estudiar un presupuesto, o sea, saber cómo se gasta si no está de acuerdo que los ingresos son esos o no”, añadió.