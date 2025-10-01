;

VIDEOS. Argentina protagoniza el mayor blooper del Mundial Sub 20 en su goleada sobre Australia

Santino Barbi, guardameta transandino, cedió el descuento de los oceánicos con una desafortunada acción.

Javier Catalán

Argentina se postula como una de las selecciones favoritas para quedarse con el Mundial Sub 20 de Chile y, este miércoles, aseguró su clasificación a los octavos de final tras vencer a Australia en el Grupo D, aunque su arquero casi los complica con un blooper tremendo.

Los transandinos no tardaron en ponerse en ventaja en Valparaíso, abriendo la cuenta con una anotación de Alejo Sarco (3′), que definió de gran manera un mano a mano ante el guardameta australiano.

Antes de marcharse al descanso, llegaría el segundo de los argentinos. En esta ocasión, Tomás Pérez (45′) fue el encargado de ampliar las cifras, definiendo en el área pequeña tras un buen pase de Maher Carrizo.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Diego Placente no pasaban sobresaltos, hasta que su arquero, Santino Barbi, salió del área a despejar un balón largo, pero erró el remate y terminó dejando solo a Daniel Bennie (69′), quien puso el descuento de Australia.

Sobre el final, los argentinos estirarían su ventaja con dos grandes anotaciones en pies de Ian Subiabre (90+3′) y Santino Andino (90+5) para poner el 4-1 final.

Con la victoria, Argentina se clasificó a los octavos de final del Mundial con 6 puntos, mientras que Australia sigue sin sumar y se mantiene en el fondo del Grupo D.

